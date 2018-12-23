РИАМО(БАЛАШИХА) - 23 дек. Сказочный персонаж Медведь Балу поделился лесными премудростями с юными участниками предновогоднего похода по лесопарку в микрорайон Балашиха-2, общей протяженностью свыше 5 километров, который состоялся в субботу вечером, сообщила «РИАМО в Балашихе» один из организаторов похода Елизавета Смирнова.

Группа состояла из учеников воскресной школы Богородицерождественского храма Балашихи, их родителей и инструкторов Юрия и Елизаветы Смирновых. Несмотря на то, что после 16:00 начало смеркаться, туристы успели разглядеть кормушки для птиц и наполнить их зернами, взятыми из дома.

«Вечером 22 декабря наша группа совершила предновогодний поход в зимний лес в микрорайон Балашиха-2, где нашу группу у большого костра поджидал сказочный персонаж Медведь Балу. Он поделился с ребятами лесными премудростями, а потом попросил ребят собрать дров для поддержания костра. Тут всем понадобились налобные фонарики, чтобы хорошо рассмотреть округу», - сказала Смирнова.

Она добавила, что общими усилиями туристы собрали большое количество дров. Довольные туристы рассаживались у костра, а Медведь Балу угощал и разливал всем по кружкам горячий кисель. Бывалые туристы знают, что кисель лучше, чем чай, согревает зимой.

Медведь также передал ребятам задание от Деда Мороза. Угадавший загадку шел от костра в лес и находил красочный пряник от Деда Мороза.

Затем все вместе ели хлеб, пожаренный на костре, и оживленно беседовали об истории Нового года и Рождества Христова, учили колядку «Нынче в мире Бог родился», песню «День Рождества», слушали песню про Рождество и обсуждали предстоящие занятия и новые походы.