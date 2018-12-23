РИАМО - 23 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в воскресенье вечером отменили и задержали 34 рейса, в подмосковном «Жуковском» изменений в расписании нет, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Внуково» 10 рейсов задержали, четыре отменили. В «Домодедове» задержали 11 рейсов, и еще пять рейсов отменили, в «Шереметьеве» также задержано четыре рейса, отмененных нет.

В подмосковном «Жуковском», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, отмен и задержек нет.

В воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится облачная погода, ожидается выпадение снега, температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Снег будет идти практически всю вторую половину дня и, возможно, ночью.