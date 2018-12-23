РИАМО - 23 дек. Огнеборцы ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на Косинской улице в столичном районе Вешняки, удалось спасти 15 жильцов, одному человеку потребовалась помощь медиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар произошел в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома по адресу: улица Косинская, дом 14, квартира 1. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Загорелись личные вещи и мебель.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:34 пожар был полностью ликвидирован. В ходе работ по ликвидации пожара всего было спасено 15 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра», – говорится в сообщении.

Однако один человек при пожаре пострадал, ему потребовалась помощь медиков.