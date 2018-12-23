РИАМО - 23 дек. Следователи проверяют все обстоятельства экстренной посадки самолета в московском аэропорту «Домодедово» в воскресенье, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа двигателя самолета проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье самолет Airbus А321 сообщением Москва – Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово» из-за технической неисправности воздушного судна. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.