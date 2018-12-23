РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский в воскресенье проходят выборы в совет депутатов, явка на 18:00 составила 13,4%, это свыше 4,5 тысяч человек, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Явка на 18:00 составляет 13,4% или 4612 избирателей», – говорится в сообщении.

На 15:00 явка избирателей составила 9,67% или 3305 избирателей. Часть жителей получили возможность проголосовать на дому. Общее количество избирателей городского округа превышает 32 тысячи человек.

На избирательных участках Лосино-Петровского городского округа работает внушительный корпус наблюдателей – 165 человек. В среднем почти по семь наблюдателей на каждый из 24 УИКов. Также на некоторых участках работают волонтеры, представляющие Молодежную избирательную комиссию городского округа.

Волонтеры также оказывают помощь маломобильным гражданам на избирательных участках.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский – досрочные. Их проведение связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий, а именно, 59 – по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, «Яблоко» – 4, «Справедливая Россия» – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, «Яблоко» – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

В Московской области это последние выборы в уходящем году.