РИАМО - 23 дек. В трех дошкольных группах московской школы №1357 объявлен карантин для предотвращения возможного распространения инфекции, ранее в больницу попали трое учащихся, передает ТАСС.

«Руководство столичной школы №1357 «На Братиславской» объявило карантин в трех дошкольных группах, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции», – сообщила директор школы Ольга Аверчинкова.

Ранее три воспитанника учебного заведения обратились в больницу.

«В субботу, 22 декабря, после обращения вне учреждения трех воспитанников дошкольных групп в больницу, школой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия», – сказала Аверчинкова.

По ее словам, карантин необходим в целях профилактики возможного распространения инфекции

Эксперты устанавливают причины, которые могли повлиять на возникновение заболевания.

Ранее ряд СМИ сообщил, что родители в соцсетях обсуждали вероятность массового отравления детей дошкольных групп образовательных учреждений №2051 и №2430. По их данным, в ночь на 20 декабря более чем у 70 детей из групп школы №2051 появились диарея, рвота и высокая температура. На следующий день подобные случаи обсуждали и родители воспитанников детского сада №2430.

Как уточняется в сообщении, во втором случае речь идет о школе №1357.

Тем не менее, по словам директора школы №2051 Елены Семеновой, врачи не подтвердили случаев кишечной инфекции в дошкольных группах столичной школы. Двое детей доставлены в больницу с подозрением на ОРВИ. Однако дошкольные группы будут закрыты до 27 декабря.

Как защититься от сальмонеллеза>>