РИАМО - 23 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на Косинской улице в столичном районе Вешняки, удалось спасти пять жильцов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В 16:41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Косинская, дом 14, корпус 1. Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома на общей площади около 40 квадратных метров.

«В ходе работ по ликвидации загорания с 10-го этажа было спасено пять человек, всех спасенных передали медикам для осмотра», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.