РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске восстановили освещение на детской площадке в поселке радиоцентра Романцево по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на детской площадке в поселке радиоцентра Романцево. Он отметил, что у дома №5 на детской площадке не горят два фонаря.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления освещения на площадке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок радиоцентра Романцево, 5 и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.