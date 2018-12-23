РИАМО – 23 дек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с разрушительным цунами, обрушившимся на побережье страны, сообщает Газета.ru.

В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии в связи с трагическими последствиями цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива, отмечается в телеграмме.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – сказал Путин.

Мощное цунами обрушилось на берега Индонезии в ночь на воскресенье. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 168 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.