РИАМО – 23 дек. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче между командами заключенных и охранников столичного СИЗО №2 «Бутырка», пишет газета «Московский комсомолец».

Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний.

«Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите», – сказал Мамаев.

Заместитель директора ФСИН России, генерал-лейтенант Валерий Максименко подчеркнул, что у сотрудников СИЗО и заключенных будет уникальная возможность сыграть с профессиональными футболистами.

«Волею случая в «Бутырке» оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», – отметил Максименко.

Желающих выйти на поле со звездами футбола среди заключенных очень много, поэтому, видимо, придется выставлять несколько составов. В «Бутырке» есть все условия для проведения футбольного матча, заключается в материале.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.