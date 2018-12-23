РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В подмосковном Королеве прошла благотворительная выставка-ярмарка «Подари тепло», жители города выбирали себе питомцев среди 20 котов и кошек, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Традиционная выставка, организованная реабилитационным центром «ЗооДом», прошла в Королеве в воскресенье. Там можно было пообщаться с животными, сделать с ними фото и забрать кого-то из питомцев домой.

«Такое мероприятие мы проводим уже порядка трех лет почти ежемесячно. Пристраиваем в основном кошек, потому что это позволяет данное помещение, но когда у нас есть маленькие щенки или собаки, наши волонтеры приводят и их тоже. Все животные в обязательном порядке привиты и стерилизованы, все имеют ветпаспорта и прошли анализы на основные инфекции», - сообщила волонтер реабилитационного центра «ЗооДом» Алина Федоткина.

На выставке также можно было приобрести изделия ручной работы: вязанные вещи, выпечку, кружки, различные сувениры. Кроме того, для гостей был организован стол с угощениями и чаем.







