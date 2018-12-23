РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 дек. Спортсмены из подмосковного Дзержинского завоевали три серебряные медали на областных соревнованиях по боксу, посвященных 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой, сообщается в Instagram-аккаунте клуба бокса «Угреша».

Традиционные соревнования прошли 22 декабря в Люберцах.

«Представители дзержинского клуба бокса «Угреша» стали обладателями серебряных медалей на областных соревнованиях по боксу, посвященных 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Победителей трое: Михаил Дмитриев, Дмитрий Ясенцев и Ян Сербский», - говорится в сообщении.