РИАМО - 23 дек. Столичная подземка совместно с программой лояльности для держателей карт «Тройка» – «Город» в преддверии Нового года провели два бесплатных мастер-класса по изготовлению елочных игрушек, участие в которых приняли более 150 пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Предновогодние мастер-классы прошли в субботу в вестибюле станции метро «Тургеневская» рядом с установленной ранее елкой из использованных билетов «Единый». Праздничное мероприятие длилось четыре часа. Изготовление игрушек в двух разных техниках пассажиры метро осваивали под руководством профессиональных педагогов», – говорится в сообщении.

На первом занятии мастера знакомили с техникой мраморирования пластиковых елочных шаров, на втором – показывали, как делать новогодние снежинки с помощью 3D-ручки. Готовые елочные игрушки можно было забрать с собой как сувенир.

Также отдельные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек были проведены для подопечных Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. Такую инициативу проявил Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метро.

«Основным условием участия в мастер-классе была регистрация в программе лояльности карты «Тройка» – «Город», – уточнятся в сообщении.

За полгода работы в программу лояльности карты «Тройка» вступили уже более 100 тысяч человек. Теперь они могут пользоваться различными бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы».

Ранее, 14 декабря, на станции «Тургеневская» установили елку, собранную из использованных билетов «Единый». Для инсталляции высотой 3,5 метра потребовалось более 230 тысяч бумажных проездных. Столько одноразовых бумажных билетов за один день продается в кассах метрополитена, столько же пассажиры выбрасывают каждый день после поездок. Главная цель акции – призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться универсальной транспортной картой «Тройка».