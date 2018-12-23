РИАМО - 23 дек. В подмосковном Раменском мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил 14 автомобилей, пытаясь выехать с парковки, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В ночь с пятницы на субботу мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 автомобилей», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка.
Как сообщает ряд СМИ, водитель совершил массовое ДТП, пытаясь выехать с парковки.
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