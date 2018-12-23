РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Подольском краеведческом музее открылась выставка авторских кукол «Кукольная зима», на которой представлено более 50 экспонатов, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В краеведческом музее открылась выставка кукол «Кукольная зима». Автором выставки является Светлана Старостина. На ней представлен 51 предмет – кукольные скульптуры, выполненные из полимерной глины, запекаемой и само-застывающей, рождественские миниатюры в фонарях, елочные игрушки- щелкунчики и многое другое», – говорится в сообщении.

Старостина увлеклась изготовлением кукол с 10 лет и успешно наращивает мастерство в этом увлечении. Она неоднократный участник Московских кукольных выставок и имеет дипломы за свои работы.

Выставка продлится до 14 января 2019 года.

Помимо этого, 3 января в 15:00 в музее будет проходить мастер-класс по изготовлению елочной игрушки, который проведет автор данной выставки.