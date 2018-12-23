РИАМО - 23 дек. На юго-востоке Москвы произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, после инцидента авто совершило наезд на препятствие, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Вблизи адреса: шоссе Энтузиастов, дом 7, произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, после чего автомобиль совершил наезд на препятствие», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия один человек пострадал.