РИАМО - 23 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвело уникальное новогоднее дерево – пышная азалиевая елка с алыми бутонами, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Посетители могут увидеть праздничное растение в Москве в Выставочной оранжерее, где до 13 января проходят выставки самых редких домашних кошек в мире, живых новогодних деревьев и дизайнерских экоелок.

«Азалиевую «елку» сорта Ambrosius бережно растили более 20 лет в одной семье – отец-цветовод передал ее сыну, как по традиции принято поступать с растениями бонсай. Растение было подарено «Аптекарскому огороду» два года назад», – говорится в сообщении.

«Елочная» крона азалии также сформирована в соответствии с техникой бонсай. Чтобы растение оставалось предельно прямым, в его середину вставляют бамбуковую палку. Сейчас растение усыпано десятками розовых цветков – ежедневно распускаются новые.

Кроме того, в «Аптекарском огороде» посетители могут выиграть новогоднее дерево из садового центра Imperial Garden. Для этого необходимо заполнить карточку участника на выставке, опустить в лотерейную коробку и ждать итогов.

Также здесь до апреля следующего года проходит крупнейший в России Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» с самой черной орхидеей в мире, ананасами, цветками-журавлями, хамелеоном, гекконами, подводными садами, самыми большими кувшинками в мире, хищными растениями и многим другим.