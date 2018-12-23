РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Подольске в воскресенье около 200 человек приняли участие в зимнем хороводе дружбы народов на территории историко-мемориального музея-заповедника «Подолье», сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Ефросиния Гыштемулте.

На территории историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» в воскресенье прошло интерактивное мероприятие «Зимний хоровод дружбы народов», посвященное празднованию Святок на Руси у славян. В мероприятии поучаствовали представители разных национальностей, администрации округа, общественной палаты и многие другие.

«Всего в программе приняли участие около 200 человек, в том числе и более 30 детей. Фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» показал, как готовились к Святкам славянские народы, а представители Молдавской некоммерческой организации Подольска колядовали, инсценировали продажу козы и так далее. Мы водили хоровод, играли в славянские игры. Также представители мусульманского прихода «Нур» угостили всех гостей пловом, а молдавские хозяйки – своими национальными блюдами. Также в рамках мероприятия детям вручили подарки», – сказала Гыштемулте.

Она добавила, что организатором мероприятия была общественная палата городского округа Подольск.

«Наш музей живой и показывает историю Российского государства от 2 тысячелетия до нашей эры. Причем развлекательные мероприятия здесь проводятся на протяжении всего года. В том числе здесь проходят уроки истории и праздники. Конечно, в таком формате, как сегодня, мероприятие проводится впервые, однако мы планируем и в будущем проводить подобную программу», – сказала директор историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» Ирина Романкевич.