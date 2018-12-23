РИАМО - 23 дек. Согласованный митинг против повышения тарифов на платную парковку в Москве, который проходил на гайд-парке в столичных «Сокольниках», завершился, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Заявку на митинг против повышения цен на платную парковку в Москве подавало движение «Общество синих ведерок». Мероприятие планировали провести на Суворовской площади, затем власти предложили перенести его в гайд-парк «Сокольники».

Сбор участников начался в 14:00. Согласованная численность участников митинга – до 500 человек.

На месте проведения митинга дежурили сотрудники правоохранительных органов. Вход на площадку был оснащен рамками металлоискателя.

Некоторые участники приходили на площадку с плакатами, на которых были призывы к отмене новых правил, касающихся оплаты парковки.

С 15 декабря в столице изменились правила парковки. В частности, они коснулись наиболее загруженных улиц. В общей сложности изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. На 1,9% улиц города был установлен максимальный тариф – 380 рублей в час в дневное время.