РИАМО - 23 дек. Пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт «Домодедово» из-за отказа двигателя, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

На борту самолета находилось около 200 человек.

«Самолет А321 NEO вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Сочи. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета», – говорится в сообщении.

Никто из пассажиров, находящихся на борту, не пострадал. Самолет приземлился благополучно.

Как уточняется в сообщении, агентство не располагает официальной информацией по поводу инцидента.