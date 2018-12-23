РИАМО - 23 дек. На севере столицы приезжий из ближнего зарубежья напал на женщину, распылил ей в лицо газ, похитил личные вещи и деньги, злоумышленник задержан, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«В ОМВД России по Бескудниковскому району от 40-летней женщины поступило сообщение о разбое. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина во дворе дома по Бескудниковскому бульвару распылил ей в глаза газ, ударил и похитил личные вещи, а также денежные средства», – говорится в сообщении.

Подозреваемый в разбойном нападении задержан. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, ранее судимый у себя на родине.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый заключен под стражу.