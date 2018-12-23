РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В поселении Малаховка подмосковных Люберец состоялся спортивный праздник, в рамках которого жители посоревновались в перетягивании канатов, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.
«Двадцать второго декабря состоялся очередной выезд проекта «Спорт - в каждый двор». На этот раз мероприятие проходило в поселении Малаховка по адресу: Быковское шоссе, дом 31, физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд». Участники прошли надувную полосу препятствий, соревновались в перетягивании каната», - говорится в сообщении.
Помимо этого, на празднике прошли «Веселые старты», турнир по настольному хоккею и мастер-классы от спортивных федераций города. Мероприятие посетили порядка 80 жителей.
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