РИАМО - 24 дек. Новогодние украшения, подарки, а также продукты для праздничного стола жители подмосковного Серпухова смогут приобрести на традиционной предновогодней ярмарке, которая пройдет с 24 по 30 декабря, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«На площадках между домами 13 и 15 по улице Водонапорной и домами 102 и 104 по улице Ворошилова жители и гости города смогут приобрести новогоднюю атрибутику и продукты питания к праздничному столу», – отмечается в сообщении.

Посетителям представят широкий ассортимент мясных деликатесов, замороженной и копченой рыбы, сельскохозяйственной и молочной продукции, кондитерских изделий, овощей и фруктов, продуктов пчеловодства, солений.

Кроме того, в продаже ожидается большой выбор новогодней атрибутики: украшений, сувениров, подарков, искусственных елей и гирлянд, а также качественной одежды и обуви.

«30 декабря в 14:00 для всех посетителей будет организован бесплатный розыгрыш подарков», – добавляется в сообщении.

«Попробовать себя в роли древнерусских мастеров, испытать силу и ловкость с пилой и лебедкой в руках, узнать историю возведения кремлевских построек и просто пройтись по древнерусскому городу в окружении непривычных звуков уличной жизни – настоящее приключение», – отмечается в сообщении.

В зале «Бояре и крестьяне» гостям предстоит разгадывать тайны благодаря необычным предметам. В этой игровой комнате станет ясно, чем отличался быт крестьянской и боярской семьи, какие продукты входили в рацион тех и других, как правильно накрыть стол к обеду, найти парные предметы и заставить их говорить.