РИАМО - 24 дек. Парк «Россия – моя история» на ВДНХ откроют для посетителей в понедельник после полугодовой реконструкции, в нем появились такие новинки, как «Исторический «Инстаграм» и квест по Кремлю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После полугодовой реконструкции парк «Россия – моя история» вновь откроют для посетителей. Все желающие смогут оценить, как изменились интерьер и экспозиция 57-го павильона ВДНХ. Здесь появились новые выставки и эксклюзивные залы. Среди них «Исторический «Инстаграм», «Зал тысячи секретов», мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, интерактив-приключение «Ладья» и игровой зал «Бояре и крестьяне», – говорится в сообщении.

Также в комплексе обновили дизайн общественных зон, установили современное проекционное оборудование и подготовили новую выставку «Россия – моя история. 1945–2016». Изменения произошли в зонах, объединивших квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство. Эти новые залы расположились в экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» на площади более 500 квадратных метров.

Так, в «Историческом «Инстаграме» можно посмотреть выставку знаменитых полотен, напоминающую социальную сеть. Посетители смогут поставить лайки сюжетам или их живописным исполнениям.

Больше об истории Кремля – от деревянного до кирпичного – гости парка узнают в «Зале тысячи секретов». Квест проведет участников через события, оставившие след в истории главной российской крепости.