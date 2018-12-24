РИАМО - 24 дек. В понедельник в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и религиозных праздников на территории Московской области».

В мероприятии примут участие:

- начальник отдела дорожно-патрульной службы и специальных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Валерьевич Ежов;

- заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Николаевич Платонов.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.