РИАМО - 23 дек. На юге Москвы женщина выжила после того, как ее выкинули с балкона 8-го этажа, предположительно, это сделала во время ссоры ее знакомая, находившаяся у нее в гостях, передает РЕН ТВ

«Врачи борются за жизнь 33-летней москвички, упавшей с 8-го этажа на Бирюлевской улице в Москве. <…> Произошедшее не было несчастным случаем», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, перед падением пострадавшая поссорилась с 41-летней женщиной, которая находилась у нее в гостях.

«В какой-то момент конфликт достиг такого накала, что гостья попросту выпихнула хозяйку квартиры», – уточняется в сообщении.

Упавшей женщине удалось выжить, с многочисленными травмами ее госпитализировали.

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