РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске в подвалах нескольких многоквартирных домов поселились люди без определенного места жительства, в настоящее время управляющая компания МУП «ДЕЗ» планирует повесить замки с антивандальными кольцами, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель УК.

Жительница Подольска обратилась в горпортал «РИАМО в Подольске» и сообщила, что в подвале подъезда №1 жилого дома №7 по улице 8 Марта поселился человек без определенного места жительства. Причем новый «сосед» ведет себя неадекватно, а обращения в УК и правоохранительные органы результатов не дают.

«О проблеме мы знаем. В данном доме мы устанавливали замки в подвал подъезда №1 уже раз пять, но каждый раз бомжи их сбивают и продолжают там жить. Причем они не только мусорят, но и оставляют иные отходы жизнедеятельности, после чего зайти в подвал просто невозможно. К 26 декабря мы повесим замок и установим антивандальные кольца», – сказал представитель УК.

Он добавил, что данная проблема касается не только дома №7 по улице 8 Марта.

«Подобные ситуации происходят и по другим адресам. У меня четыре дома, в которых также поселились подобные личности. К Новому году мы везде установим замки с антивандальными кольцами, чтобы сбить их уже было невозможно», – добавил он.