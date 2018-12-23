РИАМО - 23 дек. Более 50 тысяч посетителей побывали в новейшем образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с момента его открытия в сентябре 2018 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За три с половиной месяца «Техноград» на ВДНХ посетили больше 50 тысяч человек. Молодежь выбирает в основном занятия по программированию и промышленные специальности, мамы – мастер-классы по кулинарии, дизайну и флористике, папы – занятия по строительным и плотницким работам», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Техноград» – уникальный образовательный комплекс, созданный на ВДНХ на основе лучших мировых образовательных практик и собственных разработок в области профессионального обучения.

Общая площадь «Технограда» – 35,5 тысяч квадратных метров, в том числе 21,2 тысячи квадратных метров – новые постройки. В архитектурном плане он представляет собой комплекс многофункциональных зданий для реализации современных образовательных, учебных и исследовательских программ.

Комплекс позволяет пройти обучение по одной из выбранных специальностей, получить профессиональную переподготовку, повысить квалификацию и овладеть практическими навыками, а также получить базовые предпринимательские компетенции. Это новый формат образования для людей практически всех возрастов.

Одновременно в «Технограде» могут находиться порядка 1,9 тысячи человек. Ожидается, что в 2019 году его посетят свыше 500 тысяч человек. Всего будет реализовано порядка 1,5 тысяч разнообразных образовательных программ, выдано свыше 250 тысяч сертификатов об их окончании.