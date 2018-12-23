РИАМО - 23 дек. В городе Краснозаводск Сергиево-Посадского района неизвестный похитили автомобиль Nissan X-Trail за 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением об угоне обратился 49-летний мужчина, кража произошла улице 50 лет Октября.

«Двадцать второго декабря в 07:15 <…> обратился гражданин 1969 года рождения <…> с заявлением о том, что в период времени с 16:00 21 декабря до 04:50 22 декабря от дома по указанному адресу неизвестный похитил его автомашину Nissan X-Trail 2017 года выпуска», – сообщил собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.