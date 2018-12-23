РИАМО - 23 дек. В гайд-парке в столичных «Сокольниках» начался согласованный митинг жителей Москвы против повышения цен на платную парковку в городе, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Заявку на митинг против повышения цен на платную парковку в Москве подавало движение «Общество синих ведерок». Мероприятие планировали провести на Суворовской площади, затем власти предложили перенести его в гайд-парк «Сокольники».

Сбор участников начался в 14:00. Согласованная численность участников митинга – до 500 человек.

На месте проведения митинга дежурят сотрудники правоохранительных органов. Вход на площадку оснащен рамками металлоискателя.