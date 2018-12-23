РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский в воскресенье проходят выборы в совет депутатов, наблюдатели не имеют нареканий относительно выборного процесса, говорится в сообщении пресс-службы территориальной избирательной комиссии городского округа.

На 12:00 явка по городскому округу Лосино-Петровский составила 4,66%. Таким образом, к полудню своим правом голоса воспользовались 1514 жителей. В это число вошли 133 человека, которые получили возможность проголосовать на дому.

«У нас работает 51 наблюдатель, но до сих пор ни одного нарекания с их стороны не было», – заявил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин.

Эксперты, участвующие в мониторинге выборов, допускают, что у людей накопилась определенная усталость от электоральной и политической активности, связанной с большими выборами уходящего года.

По словам председателя ТИК Лосино-Петровского Олега Летунова, явка носит абсолютно естественный характер и вполне объяснима погодой и предновогодними хлопотами.

На избирательных участках Лосино-Петровского городского округа работает внушительный корпус наблюдателей – 165 человек. В среднем почти по семь наблюдателей на каждый из 24 УИКов.

Спокойное течение выборов в Лосино-Петровском отметила на своем сайте и ассоциация «Голос». Тем не менее, к полудню одна жалоба была зафиксирована. Она касалась отсутствия сведений о доходах одного из кандидатов на общем стенде. Вопрос был решен оперативно, подчеркивается в материале.

Летунов отметил, что члены участковых комиссий настроены на максимально внимательное рассмотрение любого, даже самого незначительного сигнала. Большое число квалифицированных наблюдателей – это серьезное подспорье, добавил он.

«Это последние выборы в Московской области в 2018 году. Зарегистрировано большое количество кандидатов, поэтому на участках сегодня присутствует много наблюдателей. Выборы проходят по многомандатной системе, и это, безусловно, интересно. В плане организации все проходит идеально. <…> Что касается явки, то она достаточно хорошая – почти 5%», – сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Предпраздничное настроение ощущается не только из-за неспешной явки избирателей. На некоторых участках организованы выступления самодеятельных коллективов и школьников. Внутри помещений наряжены новогодние елки и развешаны украшения. Также предусмотрены подарки для тех, кто голосует впервые. Молодые избиратели, заполняющие свой первый избирательный бюллетень, получают яркий и полезный аксессуар – браслет с накопителем памяти – «флешкой».

Также на некоторых участках работают волонтеры, представляющие Молодежную избирательную комиссию городского округа.

Численность депутатов совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области составляет 24 человека. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий, а именно, 59 – по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, «Яблоко» – 4, «Справедливая Россия» – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, «Яблоко» – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский – досрочные. Их проведение связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата. На выборах работает корпус наблюдателей от партий, кандидатов, общественных организаций, общей численностью 145 человек.