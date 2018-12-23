РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил китайский ХК «Куньлунь» на выезде в Шанхае со счетом 3:1, матч проходил в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

В воскресенье, 23 декабря, в китайском городе Шанхай подольский клуб «Витязь» сразился с ХК «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень непросто оказалось выиграть у клуба из Китая. Хотя «Витязи» и прилетели за два дня до игры, команда хозяев в стартовом периоде доминировала. За три минуты до второго перерыва Егор Воронков решается на кистевой бросок издали: есть первая шайба в чемпионате нашего молодого защитника! После перерыва Александр Евсеенков подключается в атаку и забивает с ходу. Итог матча: 3:1 в пользу ХК «Витязь», – говорится в сообщении.

В Китае подмосковная дружина одерживает шестую победу подряд в чемпионате КХЛ, и «Витязи» летят в Хабаровск и Владивосток.

Главными судьями матча были Денис Наумов и Виктор Бирин.