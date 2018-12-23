РИАМО - 23 дек. Подросток выпал с 28-го этажа одного из домов на севере Москвы, в результате полученных травм он скончался, предположительно, в квартире проходила вечеринка с наркотиками, передает РЕН ТВ.

«На севере Москвы молодой человек выпал из окна высотки, находясь на 28-м этаже здания. <…> В многоэтажке на Ленинградском шоссе проходила вечеринка. По предварительным данным, 16-летний подросток захватил с собой наркотики», – говорится в сообщении.

Также предполагается, что подросток принял наркотические вещества, в результате чего начал вести себя неадекватно и неожиданно выпал из окна.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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