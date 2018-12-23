РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников в воскресенье прошел праздник для многодетных семей «Новогодний МногоМама переполох», в рамках которого состоялся конкурс костюмов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«МногоМама» восемь месяцев назад обновила свой состав. Мы много трудились, за это время раздали более 17 тысяч единиц благотворительной помощи, провели более 10 мероприятий, которые посетили свыше 200 человек. На празднике «Новогодний МногоМама переполох» у нас проходит конкурс новогодних костюмов, в нем приняли участие около 20 детей», - сказала руководитель филиала «МногоМама Котельники» Татьяна Авилова.

Так, третье место в конкурсе занял малыш в костюме гномика-художника. Второе место у Фиалки, третье - у феи Блум, персонажа мультфильма Winx Club.

Аниматоры разрисовали детям лица аквагримом. Также они провели с ними игры. Помимо этого, на празднике проходили различные мастер-классы, викторины, а также выступили творческие коллективы Котельников.