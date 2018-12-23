РИАМО - 23 дек. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем японского императора Акихито, пишет в воскресенье Газета.ru.

Соответствующая телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сообщается в телеграмме президента.

Кроме того, Путин поздравил Акихито с наступающим Новым годом. Президент России пожелал императору Японии и членам его семьи «доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии – счастья и процветания».

Императору Японии 23 декабря исполняется 85 лет.

Ранее СМИ сообщали, что японский император дал последнюю пресс-конференцию на своем посту.