РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В поселении Красково подмосковных Люберец прошла социальная елка главы муниципалитета Владимира Ружицкого, в ней приняли участие 400 детей из малообеспеченных и многодетных семей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Праздник прошел в Красковском культурном центре.

«Когда приходит Новый год, мы все ждем чуда. Детишки, загадывайте желания, они обязательно сбудутся. Вас тут много – 400 ребятишек, все получат сладкие подарки. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом!» – сказал Ружицкий.

Глава с участниками праздника торжественно зажег огни на новогодней ели, а потом водил вокруг нее хоровод. Все желающие смогли сделать фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.

После хоровода для юных зрителей показали новогоднее театрализованное поздравление. В его рамках состоялось цирковое мини-шоу с участием енотов.

Всего в Люберцах запланированы 13 муниципальных елок. В них примут участие 2,5 тысячи детей, из них 1,5 тысячи – в поселках округа.