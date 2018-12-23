РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске планируют установить новую линию уличного освещения на автодороге между деревнями Макарово и Холопово в 2020 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой установить новую линию освещения. Он отметил, что на автодороге от деревни Макарово до деревни Холопово нет освещения и на крутых поворотах в ночное время не видно пешеходов.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу строительства новой линии освещения на дороге микрорайона Стрелковский, вдоль деревень Макарово - Холопово - Агафоново - Услонь - Бяконтово, и сообщает, что она является дорогой местного значения. Строительство новой линии освещения на данной дороге будет выполнено в 2020 году», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.