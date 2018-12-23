РИАМО – 23 дек. Создательница фильма «Зеленый слоник» Светлана Баскова сломала два ребра во время ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве, сообщает ТАСС.

ДТП с пятью автомобилями, включая грузовик и карету скорой помощи, произошло в субботу вечером на Лужнецкой эстакаде столицы. В результате пострадали четверо человек, им оказывают помощь.

«Светлана попала в ДТП, сейчас она в больнице, сломаны два ребра. Чувствует себя более-менее нормально, по поводу выписки пока ничего не говорят», – сообщил супруг режиссера, художник Анатолий Осмоловский.

Баскова – российский кинорежиссер, сценарист и художник. Ее самый известный фильм – «Зеленый слоник» (1999) с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Культовая картина в жанре «трэш» снята на любительскую видеокамеру.