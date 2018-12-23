РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский проходят выборы в совет депутатов, явка на 12:00 составила 4,66%, это около 1,5 тысячи человек, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

Общее количество избирателей городского округа превышает 32 тысячи человек.

«Явка по данным на 12:00 составляет 4,66% или 1594 избирателей», – говорится в сообщении.

Численность депутатов совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области составляет 24 человека. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий, а именно, 59 – по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, «Яблоко» – 4, «Справедливая Россия» – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, «Яблоко» – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

На избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский – досрочные. Их проведение связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата.

На выборах работает корпус наблюдателей от партий, кандидатов, общественных организаций, общей численностью 145 человек.