РИАМО - 23 дек. В Южном округе столицы на Павелецкой набережной загорелись обшивки в подсобке производственного здания, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать третьего декабря в 08:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Павелецкая, дом 2, строение 11», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

«До прибытия подразделений люди самостоятельно покинули здание. Возгорание в 08:57 ликвидировано», – уточняется в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет.