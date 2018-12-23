РИАМО - 23 дек. Заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния столицы (ЗАГС) Оксану Родионову сняли с должности по собственному желанию, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте градоначальника.

«Освободить Родионову Оксану Олеговну от замещаемой должности заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы», – говорится в документе.

Как уточняется в распоряжении, Родионова уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Она была назначена заместителем начальника управления ЗАГС Москвы в мае 2004 года.

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