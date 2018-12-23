РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске более 5 тысяч человек приняли участие в зажжении главных новогодних елок горокруга, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

«Вчера (22 декабря - ред.) в городском округе Подольск проходили праздничные мероприятия, посвященные зажжению главных новогодних елок. Так, развлекательная программа проводилась в сквере Поколений, на Октябрьской площади и у дома культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск, а также в поселках и других районах муниципалитета. Всего три главные площадки: в Подольске и микрорайоне Климовск посетило более 5 тысяч человек», - сказал Денисов.

Он отметил, что в сквере Поколений в рамках праздничного мероприятия состоялся и запуск фейерверка, длительностью пять минут.