РИАМО - 23 дек. На юге Москвы безработный 47-летний мужчина ранил ножом в сердце 19-летнего сторожа парка «Братеевская пойма», пострадавший госпитализирован, злоумышленника удалось задержать, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о ножевом ранении поступило по адресу: улица Братеевская, дом 24, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в парке у дома по указанному адресу, обнаружен гражданин 1999 года рождения, сторож данного парка, с проникающим ранением грудной клетки слева. Нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован в медучреждение», – сообщил собеседник агентства.

Двадцать второго декабря в 05:00 на улице Алма-Атинская, дом 11 задержан неработающий гражданин 1971 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления, уточнил собеседник.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Исходя из данных из открытых источников, по Братеевской улице находится парк «Братеевская пойма».