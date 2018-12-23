РИАМО - 23 дек. Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги работы метростроителей за 2018 год, отметив рекордный ввод новых станций метрополитена на территории города.

«Уходящий 2018 год можно назвать «годом метро». Метростроители установили несколько выдающихся рекордов», – написал Собянин на своем личном сайте.

По его словам, впервые в течение одного года введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций метро. Участок «Раменки – Рассказовка» длиной 15,3 километра стал самым протяженным единовременным вводом за всю историю московского метростроения, начиная с 1935 года.

Впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями метро: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка», отметил мэр.

Собянин добавил, что впервые в истории столичного метростроения новая станция «ЦСКА» была построена на глубине 28 метров открытым способом.

Мэр напомнил, что всего с 2011 года открыто 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более 3 миллионов человек.

«Рекордный ввод новых станций метро – не случайность, а результат большой работы предыдущих лет. Но в ближайшие годы предстоит сделать не меньше, а больше, чтобы обеспечить еще миллионы людей самым быстрым и удобным общественным транспортом – московским метро», – заключил градоначальник.