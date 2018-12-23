РИАМО – 23 дек. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на появившиеся в социальных сетях и СМИ слухи о ее расставании с актером Максимом Виторганом, журналистка призвала публику не вмешиваться в ее личные дела, сообщает Газета.ru.

Собчак опубликовала в своем Instagram совет всем подписчикам.

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это», – написала журналистка.

Текст, опубликованный Собчак, является цитатой индийского религиозного и духовного мистика Ошо.

Ранее в СМИ появились сообщения о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Они перестали носить обручальные кольца и не планируют вместе встречать Новый год. До этого сообщалось о том, что у Собчак отношения с режиссером Константином Богомоловым.