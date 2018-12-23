РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска отключат электроэнергию в одном из домов на улице Школьной 24 декабря из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Плановое отключение электроэнергии. Завтра, 24 декабря, в микрорайоне Климовск Подольска с 9:00 до 13:00 не будет света в доме №7 по улице Школьной», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что причиной отключения являются ремонтные работы, проводимые специалистами ПАО «Мосэнерго».