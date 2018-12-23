РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Подольске автоколонна №1788 с 1 января 2019 года перестанет обслуживать 10 маршрутов, также с 1 по 8 января работа автобусов будет осуществляться по воскресному расписанию, сообщается на сайте транспортной компании.

«К сведению пассажиров! С 1 января 2019 года автоколонной №1788 не обслуживаются маршруты №№ 59 «станция «Подольск» – Видное (станция «Расторгуево»)», 61 «станция «Подольск» – станция «Чехов», 67 «станция «Подольск» – Домодедово», 1036 «станция «Подольск» – Москва (Свитино)», 1045 «станция «Подольск» – Москва», 1047 «станция «Подольск» – Москва», 1048 «станция «Подольск» – Спортбаза – Молодежный – Подольск», 1050 «станция «Подольск» – Москва (Ильино)», 1051 «станция «Подольск» – Быково» и 1052 «станция «Подольск» – ЦСИО – Подольск (Стройиндустрия)»,- говорится в сообщении.

Также с 1 по 8 января 2019 года работа автобусов будет осуществляться по воскресному расписанию с сокращением рейсов по отдельным маршрутам, отмечается в материале.