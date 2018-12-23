РИАМО - 23 дек. В столице на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект произошла авария с участием нескольких автомобилей, пострадавшие направлены в больницы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать второго декабря в 22:29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о ДТП на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект. Произошло столкновение нескольких автомобилей», – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокацировали участников происшествия. Розлива топлива нет.

«К сожалению, есть пострадавшие, их осматривают прибывшие наряды скорой помощи», – уточняется в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что ДТП с пятью автомобилями, включая грузовик и карету скорой помощи, произошло в субботу вечером на Лужнецкой эстакаде столицы. В результате пострадали четверо человек, им оказывают помощь. При этом некоторые СМИ сообщали, что число пострадавших в аварии возросло до восьми, они госпитализированы.