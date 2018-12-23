РИАМО - 23 дек. Цикл новогодних мероприятий «Елка мэра» открылся в Гостином дворе в Москве, праздничные представления посетят дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и дети-инвалиды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Гостином дворе во второй раз проходит серия представлений «Елка мэра». Юных гостей ждет новогодняя атмосфера и зимняя сказка в формате музыкального спектакля», – говорится в сообщении.

С 23 декабря 2018 года по 5 января 2019 года пройдет 28 представлений, которые посетят 53,2 тысячи человек.

Для маленьких зрителей по окончании спектаклей подготовили сладкие новогодние подарки.