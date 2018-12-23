РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске вручили более 60 муниципальных наград сотрудникам Подольского электромеханического завода к 100-летию предприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) состоялся в субботу, 22 декабря, во Дворце культуры «Октябрь». На празднике собрались ветераны предприятия, рабочие завода, сотрудники инженерно-технических служб. К заводчанам пришли глава Подольска Николай Пестов, первый замглавы администрации Эдуард Щепетев, начальник управления по инвестиционной деятельности и поддержке предпринимательства администрации городского округа Иван Шляхтин.

«Более 60 сотрудников были удостоены на празднике муниципальных наград. Николай Пестов вручил почетный знак «За верность Подольску» ветеранам производства Николаю Гридину и Лидии Юраго, знака отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени удостоены Николай Казаринов, Анна Кателина, Виктор Копылов, Владимир Милостивый, Ася Развадовская, Анатолий Россяев и другие», - говорится в сообщении.

Также знаками отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I и II степени, благодарностями главы Подольска были отмечены сотрудники АО «ПЭМЗ» и предприятий, осуществляющих деятельность на территории промышленной площадки завода.

«Продукция Подольского электромеханического завода надежно служит интересам государства и на суше, и в море, и в воздухе. С его продукцией надежно работают космические системы, и все это — труд поколений заводчан, научной мысли, рабочих рук, вложенных в будущее и настоящее нашей страны, ее оборонную мощь, ее развитие. От души желаю ветеранам предприятия, всем, кто сегодня работает на этой промышленной площадке, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа, оптимизма, выдержки и всего самого доброго в жизни»,- сказал Пестов.